El nombre "menduco" que le puso Agustina Córdova a su bebé

S O R P R E S A! Bebite en camino. u2665ufe0f . Hace un tiempo que siento que estoy en un pulso hacia adentro, respetando lo que pide el bebu00e9, principalmente sintiu00e9ndome. Reciu00e9n ahora siento abrirlo, pero durante 4 meses rechacu00e9 trabajos, escondu00ed mi panza, lo abru00ed solo con mis seres queridos, sentu00ed mi cuerpo expandirse y contraerse, tuve molestares del primer trimestre, sentu00ed las hormonas revolucionarse... Me hice lunita canceriana, me refugiu00e9 en mi hogar y en @universodiksha ... fue un proceso muy fu00edsico y particular como cada embarazo, u00fa n i c o ! Sentu00ed vivir ese proceso hacia adentro, como si algo tuviera en cierta medida que guardarse, protegerse, u201cgestarseu201d... . Hoy me gustaru00eda compartir esta maravillosa experiencia que esta siendo el viaje de la marternidad y lo que simboliza, menos idealizada y mu00e1s real! con todo lo que eso implica... romper con moldes, patrones, sobre todo u201cidealesu201d Bueno, ya sali del modo cangrejo che! Me siento empoderada, fuerte, decidida, llena de vida y amor. Ahora su00ed, bebite los saluda! ud83dudc7cud83cudffb Gracias @martinbustamante por acompau00f1arme en esta gran experiencia de ser padres. u2665ufe0f Gracias por tanto amor! . . Ph: @carlinatoscano