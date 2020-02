Yanina Latorre arremetió contra Andrea del Boca tras su operación

Andrea del Boca se realizó una operación que en un primer momento causó mucha preocupación. En Los Ángeles de la Mañana, programa de Canal 13, contaron que le habían diagnosticado una diástasis en el abdomen.

"Es algo que tiene que ver con los rectos, la parte interna del abdomen. Es bastante habitual en las mujeres después de que dan a luz", manifestó Mariana Brey. Igualmente, Ángel de Brito confesó que al final la actriz no fue operada de urgencia como se había filtrado: "Andrea del Boca nos mintió. No tenía una hernia. Todo lo que explicaste Mariana (Brey) de los músculos fue interesante, pero no era el caso".

Fiel a su estilo, Yanina Latorre se metió en la polémica: "Me llamaran dos médicos para decirme que tu explicación fue perfecta, pero que eso ocurría en chicas flacas, con buen lomo como vos. No sería el caso de la chica esta". Y agregó: "Lo que le pasó a ella es cuando volvés a engordar, después de haberte hecho una lipo. El rebote es lo peor. Es como que se te abre todo. Ella se hizo nueva".

"El médico dijo que era una operación de urgencia y no era una urgencia. Está perfecto que te hagas nueva, que te saques todo, pero no nos vendan gato por liebre y no nos digan que está grave".