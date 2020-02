Desmayo y preocupación en el programa de Andrea Politti

Uno de los participantes del programa Corte y Confección, que conduce Andrea Politti, sufrió un mal momento ayer, ya que tras una baja de presión cayó al piso del estudio, lo que causó una gran preocupación entre los presentes en el piso de la producción de LaFlia para El Trece.

Todo ocurrió cuando la conductora estaba analizando la posible eliminación de dos de los participantes del reality sobre moda, Luis y Lena. En ese momento se escuchó un golpe detrás de cámara, y Politti no pudo ocultar su preocupación. "¡Chicos!", gritó la conductora, justo antes de que una de las cámaras tomara a Luis, desvanecido en el piso. Acto seguido pidieron ir a un corte, algo que no se cumplió.

Politti explicó que al participante le había bajado la presión, mientras que en el estudio había fuertes muestras de preocupación por la salud de Luis. "Vamos a llamar a un médico", adelantó la conductora, que destacó que se trataba de una situación "fea", e intentaba ordenar lo que pasaba.

"No se crucen en cámara", pedía, mientras destacaba que su preocupación era real y adelantaba que el médico ya había sido avisado y estaba en camino. "No me gusta cuando alguien se siente mal que quede expuesto en cámara", señaló, muy preocupada. En medio del caos, adelantó que no se procedería con la eliminación del día, por lo que pidió calma.

Luis, el participante que sufrió el percance.

Sobre la situación que pasan los participantes en el programa, destacó que "por dentro tienen muchos nervios por estar acá". Todo terminó cuando el participante se recuperó y contó lo que le había pasado. "Sentí que me iba para atrás. No reaccioné", relató.