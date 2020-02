Charlie Watts habló del final de los Stones y lanzó un dardo a Bowie

En medio de la promoción de la gira “No Filter” que harán los Rolling Stones en Reino Unido, el baterista Charlie Watts hizo polémicas declaraciones sobre la música de David Bowie. "Escribió un par de buenas canciones. Pero para mí, él no era un genio musical", lanzó el músico lapidario.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de un próximo retiro de su banda: “"Me encanta tocar la batería y me encanta tocar con Mick, Keith y Ronnie, no sé sobre el resto. No me molestaría si los Rolling Stones dijeran que es todo. Suficiente".

Y agregó: “Odiaría que se disolviese de forma no amistosa. Me gustaría que Mick, o yo, o Keith, o quien sea diga 'no quiero hacerlo más', por el motivo que sea. Y que simplemente digamos: 'Ya está'".

Después de cinco años, los Rolling Stones brindarán shows por Reino Unido y muchos fans ya se quejaron del alto precio de las mismas.