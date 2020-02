Yanina Latorre: "Yo se por qué están peleados Gustavo Conti y Pedro Alfonso"

Los datos polémicos de Yanina Latorre parecen no tener fin ya que durante el programa de Los Ángeles de la mañana, la bella rubia mencionó datos certeros y precisos sobre el distanciamiento entre el ex Gran Hermano Gustavo Conti y Pedro Alfonso.

El esposo de Ximena Capristo fue el invitado principal de LAM, y es por ello que fiel a su estilo Yanina Latorre le tiró con todo a Conti sobre su pelea con el ex Bailando por un sueño. "¿Por qué dejaste de trabajar en teatro con él? ¿por qué motivo? ¿o lo cuento yo?" fueron las tres preguntas en simultáneo que hizo la pareja de Diego Latorre.

Ante la falta de respuestas del invitado Yanina Latorre no se quedó atrás y volvió a la carga diciendo que "a mí me dijeron que la esposa le aconsejó que no trabaje más con vos porque no eras tan cool. Esa es la data que tengo”. Por lo que Conti sólo atinó a decir que "puede ser es lo más probable", sin dar más detalles sobre el tema.

Por otra parte Latorre siguió insistiendo sobre el tema y dio detalles de una comunicación que mantuvo con Pedro Alfonso "me confirmó que ya tienen relación directa, que se siguen escribiendo por Instagram pero nada más. En cuanto al porqué el me dijo que están en momentos diferentes, por lo que prefieren juntarse más con Sabrina Rojas y Luciano Castro que tienen hijos de la misma edad que ellos".

Lo cierto es que de una u otra manera Yanina Latorre sigue dando de que hablar ya que no tiene ningún tipo de perjuicio a la hora de tirar una data en Los Ángeles de la Mañana.