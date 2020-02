Tras admitir que acosó mujeres, el oscuro futuro de Plácido Domingo

Más de dos docenas de personas que dijeron haber sufrido acoso sexual o presenciado un comportamiento inapropiado del tenor Plácido Domingo cuando ocupaba posiciones de poder en la Ópera Nacional de Washington y en la de Los Ángeles. Tras admitir las situaciones de acoso, el artista también enfrenta un informe del The New York Times que reveló que el español planeaba pagar medio millón de dólares al sindicato para que las pesquisas fueran “confidenciales”.

La pesquisa, realizada por abogados contratados por el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA, por sus siglas en inglés) concluyó que las declaraciones de 27 personas mostraban un patrón claro de abusos sexuales y abuso de poder por parte de Domingo que se había extendido al menos durante dos décadas, según personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a revelar los detalles.

La mayoría de las mujeres que acusaron a Domingo eran jóvenes y comenzaban sus carreras en esa época. Varias dijeron que les ofreció grandes perspectivas laborales cuando intentaba presionarlas para entablar relaciones sexuales y en ocasiones tomó represalias profesionales si le rechazaban.

Esto generó que varias empresas estadounidenses cancelaran actuaciones del tenor español y él se retiró de otras entre presiones. Este miércoles se supo que, "en solidaridad con las mujeres afectadas", el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte decidió cancelar las actuaciones previstas de Plácido en el Teatro Nacional de la Zarzuela para el 14 y 15 de mayo próximos. Por su parte, el Teatro Real reunirá este jueves a la comisión ejecutiva, donde el Gobierno central tiene la mayor cuota de poder, para tomar una decisión que presumiblemente irá en el mismo sentido. En Salzburgo, el festival de la ciudad dijo el martes que estaba revisando las presentaciones de Domingo en “I Vespri Siciliani” (“Las vísperas sicilianas”) previstas para agosto de 2020.