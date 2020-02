Steven Spielberg no dirigirá "Indiana Jones 5"

Como que hay rumores de que Steven Spielberg no va a dirigir Indiana Jones 5. Hijo de puta tienes una deuda pendiente por lo que hiciste en El Reino de la Calavera de ME CAGO EN DIOS A QUIÉN LE IMPORTAN LOS ALIENS!!



Spielberg tú la vas a dirigir, me oyes!?



COME HERE! pic.twitter.com/A0U9PjRc06