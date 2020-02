View this post on Instagram

No pueden mu00e1s estas calzas que parecen jeansu203cufe0fud83dudc56ud83eudd29 Tremendasss!!! Soy fan de todo lo que tiene @bodysculptok ud83dudd25ud83dudd25 USTEDES Cu00d3MO LA USARu00cdAN? ud83dudc49ud83cudffb Para entrenar ud83cudfcbud83cudffcu200du2640ufe0f o para salir? ud83cudf89 Los leo ud83eudd13