Estalló la pelea: Jorge Rial y Ángel De Brito se tiraron con todo

El mediático Jorge Rial manifestó en su programa que en Los Ángeles de la mañana no hacen periodismo, ante ésta declaración rápidamente llegó la respuesta del conflictivo Ángel de Brito.

Por su parte el jurado del Bailando por un sueño no se se quedó atrás ante los dichos de Rial, ya que en su programa afirmó que "no entiendo. Rial se fue de vacaciones dos meses, ¿y pasa todos los días por el estudio a saludar? ¿por qué no disfruta de las vacaciones, de la mujer, de las niñas? ¿y entra un segundo para bardearnos a nosotros?”.

Pero además Ángel de Brito agregó: "¿Dijo que las angelitas no hacen periodismo? Ellos están tres horas con Liggi y Adriana Aguirre, dejame de joder. No le importa a nadie. ¿Por qué se meten con nosotros?, es más que no nos joda porque le vamos a devolver misiles, no le vamos a dejar pasar ni una sola".

Fiel a su estilo y con una lengua bastante punzante De Brito afirmó que "Jorge Rial va a festejar los 20 años de programa solo", ya que reciente se conoció que Marina Calabró tampoco va a estar en el festejo del mismo por que será la conductora del programa Confrontados que se emitirá por Canal 9 de Buenos Aires.

La baja de Marina Calabró se suma a la de Viviana Canosa, Luis Ventura y Marcela Coronel respectivamente. Lo cierto es que cada vez son más los ex panelistas que no estarán presentes en el festejo por los 20 años de Intrusos.