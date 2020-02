Thalía se quemó con una vela bengala: "El show debe continuar"

Thalía estaba muy contenta por una torta gigante que le regalaron y así lo quiso mostrar en su cuenta de Instagram. Pero lo que era un momento de alegría y felicidad, terminó con el antebrazo izquierdo de la cantante, con una severa quemadura.

En su cuenta personal de la red social, la cantante compartió un video en la que se la ve festejando con el pastel y unos globos alrededor. En un momento, ella quiere abrazar la torta y se da cuenta de que una de las velas bengalas no está prendida. Acto seguido, la prende con otra de las mismas, pero al intentar colocarla en su lugar, falla y se le cae, lo que no fue advertido por la empresaria, que continuó mirando hacia la cámara que la filmaba. Al no estar atenta a esto, la vela cayó sobre su brazo.

Thalía compartió con sus seguidores el video que evidencia el accidente y escribió. "Momento exacto cuando la antorcha me quemó el antebrazo. Pero “El show debe continuar” y mi mente se sobrepone al dolor automáticamente. ¡Lo que sí es que llegando a mi casa esa noche y hasta el día de hoy, la quemada está en una punzada constante!".

El video ha tenido más de 1 millón quinientas mil visualizaciones y ha recibido miles de comentarios de sus seguidores, que van desde aquellos que se muestran preocupados por su salud, los que se ríen del accidente y los que advierten la peligrosidad de esos objetos.