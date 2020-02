Teatros peligrosos: Georgina Barbarossa se cayó estrepitosamente en pleno escenario

View this post on Instagram

u2728u2728 11 premios Carlos u2728u2728 para @estrenovelorio !!!! #premioscarlos Un placer y una alegru00eda estar todas las noches trabajando en esta obra maravillosa!!! Gracias @mendozaflavio por convocarme porque realmente estoy muy feliz!! ud83dude0dud83dude0dud83dude0d y felicitaciones a todos los ganadores! #gracias #carlospaz