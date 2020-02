Martina Soto Pose: "Roberto Pettinato encerraba a sus compañeras para tocarlas"

Los días polémicos parecen no tener fin para Roberto Pettinato es que nuevamente salieron a luz fuertes revelaciones sobre los acosos que supuestamente aplicaba hacía sus compañeras de trabajo. Es por ello que desde hace un tiempo el ex integrante de Sumo fue denunciado públicamente.

Baby tb encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de “iniciación”? No sabía, che. — Martina Soto Pose (@MartinaSotoPose) February 24, 2020

Algunas de la famosas que denunciaron al mediático conductor fueron Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Josefina Pouso y Martina Soto Pose, donde todas coincidieron en que el periodista las denigraba constantemente y que además alguna vez intentó sobrepasarse con ellas.

Lo cierto es que al enterarse que Roberto había vuelto al país luego de haber estado instalado en Estados Unidos, Martina Soto Pose estalló en su cuenta de Twitter donde arremetió con todo ante las declaraciones de Pettinato, que luego de bajarse del avión dijo que "no habló de las denuncias de acoso pasaron dos años y medio y ya cumplí todas las condenas. Mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: muy inteligente, sexy y con una reputación media”.

Ante éstas declaraciones fue que Martina arremetió a través de su cuenta de Twitter donde dijo que "Ay chicxs, no... Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el mic y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la bocha, diría Ivo".

Por otra parte otro de los seguidores de la red social del pajarito le contestó que "hay tantos adelante de él... Baby Etchecopar por ejemplo". Ante ésto Soto Pose contestó con otro tweet que decía "Baby también encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de “iniciación”? No sabía, che".