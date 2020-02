Tras las fulminantes críticas, mirá lo que respondió Gisela Barreto

View this post on Instagram

Me lo #pasan?ud83dude18 En mi canal de YouTube encuentran el programa del q todos hablan:u201dLas Cabezas del anticristou201d. Buscaron en archivos del 19-12-19 Que vacu00eda por dentro estu00e1 la gente! No tienen vida propia q buscan a quien defenestrar! Cuanto odio carcome sus corazones! Son vivos muertos! Ignorancia y desinformaciu00f3n es apoyar y difundir el aborto, la hormonizaciu00f3n infantil, la ideologu00eda de gu00e9nero, la eutanasia, poner en peligro la identidad familiar, de gu00e9nero, nacional y religiosa. Preguntar no es pecado, lo otro su00ed.