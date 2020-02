Qué secretos oculta la tablet de Natacha Jaitt

La semana pasada el abogado de la fallecida Natacha Jaitt avisaba por su cuenta de Twitter que se iba a intentar abrir por tercera vez el Ipad de la mediática conductora lo cierto es que esto no ocurrió ya que los investigadores no tienen la tecnología suficiente para poder acceder al contenido de la misma.

Ayer se cumplió un año de su muerte y desde entonces muchas son las especulaciones sobre el contenido de la misma. Ya que muchas personas afirman que no es que no se pueda abrir sino es que no la quieren abrir. Esto se debe a que según fuentes de la investigación muchas personas quedarían envueltas en operaciones de drogas como así también de trata de personas.

Ésta apertura es crucial para investigación ya que muchos dicen que Natacha la usaba todo el tiempo, incluso más que el celular por lo que es de suma importancia para cerrar el caso ya que es lo único que falta por revisar. Su muerte causó un gran revuelo debido a que unos días antes del terrible suceso la polémica bailarina se había presentado como testigo en la causa por abusos sexuales a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente.

En tanto que por éstos días lo que se sabe es que según dicen la tablet nunca se podrá abrir por lo que los secretos que contiene nunca serán revelados. Sin embargo hay otros que dicen que el dispositivo móvil si se podrá desbloquear ya que hay un software en Brasil con la tecnología para logar el propósito y es por ello que la causa todavía no se cerró a un año de la muerte de Natacha Jaitt.