¿Por qué Kirk Douglas no le dejó ni un dólar a su hijo Michael?

Kirk Douglas falleció hace algunos días a los 103 años y dejó una fortuna, estimada en 61 millones de dólares. Desde hace décadas, junto su esposa Anne Buydens el legendario actor se dedicó a donar gran parte de su fortuna a obras de caridad.

La pareja reconstruyó 400 jardines escolares en Los Ángeles y fue responsable de la construcción del "Harry's Heaven", la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre del papá de Kirk en el Hogar del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California.

Con respecto a la herencia, el astro de la era dorada de Hollywood que protagonizó títulos como "Espartaco" y "La patrulla infernal", quería que se repartieran US$ 50 millones a través de la Fundación Douglas. Como favorecidos aparecían la Universidad St. Lawrence, el Templo Sinaí de Westwood, el Kirk Douglas Theatre de Culver City y el hospital de niños de Los Angeles, según medios internacionales.

Los US$ 11 millones restantes habrían sido repartidos entre diferentes miembros de su familia, aunque no a su hijo Michael Douglas. El actor, de 75 años, posee una fortuna propia de US$ 300 millones. La relación entre padre e hijo pasó por momentos de tensión debido a cierta competencia laboral entre ambos y a los problemas de adicción del menor. Pero ya llevaban varios años reconciliados.