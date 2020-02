Contundentes revelaciones en el caso de Natacha Jaitt a un año de su muerte

La semana pasada se conoció la noticia de que el dispositivo móvil de la mediática modelo Natacha Jaitt jamás se podrá abrir aunque participen ingenieros de la empresa Apple. Eso es lo que le informaron hace unos días al abogado de la conductora fallecida Alejandro Cipolla.

Lo cierto es que los investigadores del caso afirmaron que la causa de la muerte de la escandalosa modelo no tuvo que ver ni con venenos en la droga, ni tampoco con sicarios en el salón de fiestas donde fue encontrada sin vida.

Como se la extraña a Naty. Espero que estés en paz, que seguimos buscando la verdad ..... https://t.co/5rcuTAqx2h pic.twitter.com/HpbfF27vBQ — Dr alejandro cipolla (@alejandrocipol1) February 23, 2020

Hoy se cumple un año de su muerte y la certeza que manejan los investigadores sobre la muerte de la misma se basa en una prueba que certifica que la modelo falleció a causa de una falla multiorgánica después del consumo de cocaína por lo que su corazón colapsó.

El caso todavía no se cerro ya que como se mencionó anteriormente el iPad de la vedette a un año de su muerte todavía no pudo ser abierto. Debido a ésto y ante posibles pistas que disparen hacia nuevos sospechosos la causa seguirá abierta hasta que se confirme lo contrario. Si bien todavía no se logró desbloquear el aparato, fuentes cercanas a la investigación indicaron que todavía existe la posibilidad de abrir el dispositivo.

Teniendo en cuenta ésta información de los oficiales, es que se intensificaron las gestiones con una empresa brasileña que tiene el software para poder desbloquear el dispositivo y que estaría dispuesta a colaborar con la investigación. Por otra parte según fuentes oficiales, los fiscales Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fittipaldi ordenaron, en agosto pasado, la apertura de los archivos de la iPad de la víctima.

En tanto que a un año del fallecimiento de Natacha Jaitt no hay ningún sospechoso procesado ni detenido por la muerte de la bailarina.

Finalmente los estudios realizados descartaron que Jaitt hubiera sido envenenada. Las sustancias halladas en el cuerpo de la víctima fueron comparadas con una base de datos que tiene 330.000 agentes químicos tóxicos, con resultado negativo.