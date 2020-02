En casa de herrero... La hija de Spielberg quiere hacer cine para adultos

Mikaela Spielberg, hija del famoso director Steven Spielberg, anunció ayer que quiere ingresar en la industria del cine erótico, y que tiene el apoyo de sus padres.

La joven de 23 años ya comenzó con los preparativos: está tramitando la licencia de striper en el estado de Tennesse. Además aseguró que es una "criatura sexual", aunque también le dio un tinte feminista a su decisión, ya que aseguró que busca "empoderarse" y sacar provecho a su propio cuerpo.

"He lanzado mi carrera en el mundo de entretenimiento para adultos", explicó. "Mi cuerpo, mi vida, mi sueldo, mis elecciones", agregó, dando a entender que su finalidad es independizarse de sus padres.

"Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo", explicó. Además explicó que otros trabajos "no satisfacían mi alma". "Quería hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas", agregó en una entrevista con el tabloide inglés The Sun.

Por el momento, sus padres no se opusieron a la idea, y la joven aseguró que "están intrigados". Lo más probable es que su carrera comience en la plataforma "OnlyFans", como adelantó en su cuenta de Instagram, una especie de red social en la que personas pagan por ver videos y fotos de quien las ofrece, muchas veces de alto contenido erótico.