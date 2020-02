Mariano Iúdica le pidió explicaciones a Virginia Gallardo en vivo

Virginia Gallardo destruyó al programa "Polémica en el Bar" tras anunciar su renuncia y en el tramo final de su embarazo. Mariano Iúdica, conductor del programa, le respondió a su ex compañera y pidió explicaciones por sus polémicos dichos.

"Tuve mis motivos y me encantaría que le pregunten a ellos lo que pasó, al conductor o a los productores. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene”, había lanzado contundente Gallardo. Y la respuesta de Iúdica no tardó en llegar: "Le quiero mandar un beso enorme a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo, de tantos años. Hoy hizo una nota en CNN Radio y dejó entrever que su salida de acá fue con algo misterioso, con algo que nosotros sabemos. Acá somos 100 personas. Vos acá fuiste y sos una persona muy valiosa. Todos los compañeros quedamos sorprendidos".

Y despúes agregó: "Si hay algo que nosotros tenemos que saber, nos encantaría saberlo... Nosotros tenemos una relación de años de amistad, desde que hizo el primer casting con Gerardo (Sofovich) para La Noche del Domingo. Nos conocemos del derecho y del revés. Es una compañera que acá tuvo una estelaridad merecidísima. Yo me fui de vacaciones y cuando volví no estabas acá, nunca pensé que no ibas a estar acá... Quiero saber qué pasó", reiteró Iúdica en un tono que puede ser entendido como de sorpresa o de chicaneo.