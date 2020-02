Virginia Gallardo se fue de Polémica en el Bar y destruyó a todos

Virginia Gallardo habló de su misteriosa ausencia en Polémica en el bar. La rubia reveló que renunció por situaciones que no le gustaron y que ya no podía tolerar.

“El trabajo está en pausa. Aprovecho para comentarlo porque el programa en el que estaba decidió llamarse a silencio, quizás por mi licencia por embarazo. Me fui de Polémica a fin de año porque pasaron cosas. Decidí irme, ya han pasado dos meses y la gente me pregunta. No voy a volver y aprovecho para agradecer a los que me acompañaron en estos cuatro años. Se podía decir que me fui mal”, reconoció la actriz que está embarazada de seis meses para El Espectador (AM 950).

“Tuve mis motivos y me encantaría que le pregunten a ellos lo que pasó, al conductor o a los productores. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene”, sentenció Gallardo.

Con respecto a su recorrido en el programa, enfatizó: "Empecé en la barra sin poder hacer comentarios e hice lo posible para sentarme en la mesa y ser escuchada. Hoy eso lo veo como algo positivo, ya que mi lugar siempre fue muy cuestionado desde un montón de aspectos”.

"En lo personal me fui muy desilusionada porque hubo una falta de respeto muy grande hacia mi persona, aunque desde lo profesional lo veo mejor porque ya ha pasado tiempo”, agregó Virginia.

Con respecto a la falta de apoyo de sus compañeros, incluyendo al conductor Mariano Iúdica, Gallardo apuntó: “Es un programa diario, ellos siguen al aire, los motivos lo saben. No les llama la atención que el bar se quedó sin dueña de un día para el otro. Deciden guardar silencio y eso me parece una falta de respeto después de cuatro años de laburo”.