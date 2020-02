La noche movida de Cristian Castro: fue delivery y se "enamoró" de Barby Vélez

View this post on Instagram

Todo muy simpu00e1tico hasta que haces zoom y notas que CRISTIAN CASTRO TE PISO EL SILLu00d3N BLANCO PAPAL SIN NINGu00daN REPARO ! ud83dudd2bud83dudde1ud83dudd2aud83eude93ud83dudca3ud83eudde8u26b0ufe0fu26cfud83dudc8aud83eude78ud83dudc89 #divinacomida @telefe ....................................................................... @chatrucjose2 @santiagoartemis @mar1908 @barbiepucheta