Destapan un inquietante episodio de la historia de Rial y Loly Antoniale

Ángel de Brito reveló en LAM que Loly Antoniale finalmente no será parte del Bailando 2020. “Ayer hablé con La Niña Loly. Está en Miami, porque está viviendo allá”, comenzó el periodista hasta que fue interrumpido por Yanina Latorre: “¿Sabés que yo tengo una intriga terrible? A no ser que Rial le esté pasando una cuota alimentaria, ¿cómo vive en dólares?”,

“Tiene otro novio”, le respondió el conductor, pero la rubia remarcó: “Debe ser millonario, ¿cómo hace? Porque además con el impuesto del 30%... está carísimo”.

Pero esto no fue todo, en el mismo programa la panelista Karina Iavícoli dio a conocer un detalle de la adolesencia de Antoniale. “Ella tenía una habitación y dormía con un oso grande y soñaba porque estaba enamorada de Jorge Rial. Lo miraba en el programa y todavía no tenía trabajo, así que su amigo la bancaba. Loly miraba Intrusos abrazada al oso y soñaba con él. Puede sonar gracioso, pero finalmente terminó con su sueño, porque podés anhelar algo y no llegar, pero a ella se le dio”.

Latorre remató asegurando que Loly esta fuera de los medios porque posiblemente "le cierran las puertas por estar en una lista negra".