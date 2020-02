Alex Caniggia demandó a Gonzalo Bonadeo

La vida de Alexander Caniggia parece no tener paz y no sólo por la vida agitada que lleva si no por que las peleas mediáticas en su vida parecen no tener fin. En ésta ocasión el mediático influencer demandó al periodista Gonzalo Bonadeo por unas declaraciones que hizo hace unos meses atrás contra él y su madre, Mariana Nannis.

La denuncia propiamente dicha fue por calumnias o falsa imputación y fue presentada en el Tribunal Oral de la Correccional número 10. Todo comenzó en el mes de agosto del año pasado cuando el periodista hizo un duro editorial en defensa del ex jugador de la Selección Argentina, Claudio Caniggia luego de que se conociera la denuncia de Nannis en el programa de Susana Giménez.

En esa oportunidad Gonzalo trató de pelotudos a los hijos y de patética a la esposa de Claudio Caniggia. Puntualmente lo que dijo Gonzalo Bonadeo fue "este pendejo (por Alex) en su puta vida hizo nada que valiera la pena más que nacer y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada de nada, ni siquiera apareciendo en un medio, como su hermana".

Además el conductor de agregó que "tipos que nos dieron alegrías de verdad en como Claudio,hablando de sus logros futbolísticos no merecen ser enchastrados en una mugre y que encima que un pendejo inútil, por su hijo Alex, diga que su papá es una lacra".

Pese a que al poco tiempo Bonadeo salió a pedir disculpas por sus polémica declaraciones, el hermano de Charlotte lo denunció ante la Justicia.