La asquerosa costumbre de Esteban Lamothe en el baño

Katia Szechtman, la novia del actor Esteban Lamothe, reveló en "Cortá por Lozano" que el artista nunca tira la cadena del inodoro. "Ya que lo tienen a Esteban ahí, me gustaría saber por qué tiene un TOC con su mochila. No puede salir a ningún lado, ni siquiera a dar una vuelta manzana, sin su mochila. Y nunca se sabe qué es lo que tiene adentro. No la larga ni para ir al baño. Y ya que estamos hablando de ir al baño, tiene otro “TOC” que es que no tira la cadena. De ninguna manera tira la cadena. Si Esteban estuvo en el baño, nos enteramos todos", sostuvo la pareja de Lamothe.

Sin pudor, el actor se excusó: “Me olvido, te juro que me olvido, y a veces voy al rato yo y la tiro”. Agregando también un detalle ultra bizarro: “Pero cuando pasa el tiempo, hay cuestiones que van cambiando, la tinta, la tinta, se va entintando”.

Con respecto al misterio de la mochila, Lamothe reveló: "Tengo todo en esa mochila. Todo, todo, todo. Si la pierdo, me muero: el pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir, ropa interior, medias, calzoncillos, una botella de agua... la pierdo bastante pero por suerte la consigo", fue la otra sorpresiva revelación del actor.