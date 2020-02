Hoy se abrirá el iPad de Natacha Jaitt ¿se podrá?

Según dice el dicho la tercera es la vencida. Esto es lo que esperan las personas allegadas a la mediática conductora fallecida en el mes de febrero del año pasado con respecto a la apertura del aparato tecnológico que no se ha podido abrir hasta el momento. La noticia la dio a conocer el abogado Alejandro Cipolla, que a través de Twitter escribía ayer "Mañana (por hoy) a las 9 am, se procederá a la apertura del IPad de Natacha Jaitt".

Las causas del porqué no se pudo abrir dicho aparato a casi un año de su fallecimiento las dio su hermano con mucha bronca Ulises Jaitt donde dijo que "los especialistas saltaron con que no estaba actualizada y que por eso no podían ingresar al mismo. Ahora me dijeron que si la van a desbloquear, esperemos que no salgan con nada nuevo" fue lo que dijo el hermano de Natacha en el programa Bellas Tardes.

Este hecho cobró mucha fuerza ya que según manifestó Ulises "nos dimos cuenta con nuestro abogado, Alejandro Cipolla, que pudieron abrir los celulares de los rugbiers con el mismo sistema operativo que tiene la tablet de mi hermana, que es Apple. Para ellos fue gratis y rápido".

Los especialistas dijeron que las aperturas de éstos aparatos responde más a cuestiones técnicas, de fabricación, de actualización de software, de medidas de seguridad, de disponibilidad de herramientas que a especulaciones o a impericias, al menos en este caso puntual donde se esperan nuevas pistas que lleven a resolver el porqué de la muerte de Natacha Jaitt.