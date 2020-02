Mica Viciconte mostró cómo descarga tensiones y sorprendió a sus fans

Mica Viciconte es una de las vedettes más importantes de este verano 2020 y no sólo por su actuación en Villa Carlos Paz si no también por su popularidad en las redes sociales que cada día crece más y más. En ésta oportunidad la bella modelo publicó un video en su cuenta de Instagram donde se la ve practicando un particular método para liberar tensiones.

El video fue posteado hace algunas horas y en él se ve a la bellísima bailarina gritar enérgicamente con un el fin de liberar todas las tensiones que tiene en el cuerpo. Rápidamente la publicación tuvo una reacción inmediata por parte de sus seguidores que llenaron la misma con miles de likes y cientos de divertidos comentarios.

Por su parte en la descripción del mismo la pareja de Fabián Cubero escribió "algunas personas meditan y otras... #puertasdelcielo". Hasta el momento el posteo cuenta con más de 276 mil reproducciones.

En tanto que muchos de sus seguidores relacionan a este video de la rubia con la supuesta ruptura con su actual pareja el ex jugador de Vélez pese a que ella lo desmintió en su momento.

En cuanto a lo laboral luego de haber hecho temporada de verano en Córdoba Mica volvió a ser parte como panelista del programa Incorrectas que conduce la diva Moria Casán.