La apuesta con la que Ángel de Brito podría fulminar a Jorge Rial

A través de un idea y vuelta con sus fans en sus historias de Instagram, Morena Rial confesó que le gustaría ser panelista de Los Ángeles de la Mañana. Rápido de reflejos, la respuesta de Ángel de Brito no se hizo esperar, y lanzó un punzante comentario para Jorge Rial. En diálogo con Augusto “Tartu” Tartúfoli, Ángel le preguntó sobre si será parte de los festejos por los 20 años que el ciclo de América está cumpliendo: “¿Te invitaron a Intrusos para los festejos de los 20 años? De paso le mando un beso a More Rial que quiere ser angelita. Le mando un beso grande, la vamos a traer un día… si la dejan. Me encantaría”. Mientras que Yanina Latorre –quien está agregó con un fuerte cinismo: “Va a estar contento el padre”.

De Brito anteriormente ha manifestado su interés de tener a Mariana “Loly” Antoniale, expareja de Rial, en su panel. Por otro lado, recordemos que Morena recompuso el diálogo con su padre, pero sigue criticándolo cada vez que puede. Tras las reiteradas negativas de Antoniale a sumarse al ciclo de El Trece, Ángel podría optar por Morena para así jugar al límite con el tenso vínculo que mantienen ambos periodistas.