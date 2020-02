De Brito hizo una propuesta para el Bailando que causó indignación

Ángel de Brito le sugirió a Marcelo Tinelli considere en el proceso de selección de participantes del Bailando a Federico Hoppe, quien con toda la buena onda se prendió junto a su pareja Macarena Rinaldi, tirándose unos pasos al finalizar "Atrapados en el museo" , obra de la que la bailarina forma parte en Carlos Paz. El video del productor bailando junto a su novia cayó en manos de Ángel y le despertó una idea: "Hola Marcelo, acá tenés un gran candidato para el Bailando 2020".

Hola @cuervotinelli acá Renés un gran candidato para el #Bailando2020 https://t.co/nDSUucmaNX — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 10, 2020

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida en las redes, con eufóricos mensajes de indiginación de usuarios: "Bastante tuvimos con Pedro Alfonso como para que se sume uno más", "Es joda, nos quieren aburrir a más no poder no?", fueron algunos de los mensajes más punzantes.