Tras ser despedida de Intrusos, Angie Balbani lanzó una frase letal

Angie Balbiani fue desvinculada del programa Intrusos y se descargó firme ante las cámaras de LAM. La ex panelista disparó sin filtro que prefiere estar desempleada que haber traicionado a su amiga Pampita: "Me quedé sin un trabajo, pero conservo a una amiga. Con lo cual, hice buen negocio, ¿no?. Yo necesito dormir tranquila y estar en paz con lo que hago".

Con respecto al hecho de que Balbani en su momento hubiera escatimado en aportar a Intrusos la primicia del casamiento de Pampita, explicó: "Entiendo lo que plantean. Pero es mi amiga y es Pampita, ¿qué iba a hacer? me tengo que callar la boca". También lanzó un letal comentario cuando le preguntaron si le molestaba que la contraten por ser "amiga de". "Prefiero que me contraten por ser la amiga de Pampita que por otras cosas. Lo digo por que cada uno tiene un mote por diferentes cosas y me parece mucho más digno ser 'amigo de' que otras cosas..".

Angie sería recibida de por las "Incorrectas", ciclo conducido por Moria Casán, pero hasta el momento no tiene su lugar asegurado entre las "vayainas".