¡Feliz! Silvina Luna irá a la facultad

La modelo argentina que llegó a la fama por llegar a la final de la primera edición de Gran Hermano parece haber dejado atrás la vida que llevaba para tomar otros rumbos que le generen un mejor futuro y más feliz. Laboralmente Silvina Luna que dejó de ser panelista de Incorrectas el año pasado reapareció en los medios siendo participante del ciclo Divina Comida.

En esta oportunidad la actriz compartió la semana con Mariano Peluffo, Gabriel Schultz, Fernando Carlos y Karina Jelinek que la acusó en una de las cenas de ser una roba novios luego de contar una divertida anécdota.

Por su parte en el marco de ésta tira semanal la protagonista de uno de los videos musicales de Maxi Trusso habló en el programa de radio Catalina Dugli en La Once Diez, Agarrate Catalina, y confirmó que le dará un nuevo rumbo a su vida, noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores.

En dicho programa la hermosa morocha afirmó que "teniendo en cuenta la gran cantidad de sugerencias que me piden mis seguidores, estoy con muchas ganas de armar unos tutoriales para compartir parte de mi vida saludable. Hay muchas chicas que tienen ganas de hacer un cambio".

Además agregó que está con muchas ganas de empezar una carrera universitaria. Sobre este tema la ex Bailando por un sueño dijo "tengo ganas de ir a la facultad, estoy viendo si me anoto en psicología o filosofía. No extraño la tele, me gustaría estar haciendo algo que me vibre. Se puede vivir sin la tele, pero si aparece algo copado, volvería".