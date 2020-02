Vernaci salió a defender a Jimena Barón tras la polémica

Elizabeth Vernaci aprovechó su programa "La Negra Pop" para analizar y hacer una reflexión sobre lo que le tocó vivir a Jimena Barón tras su polémico afiche haciendo referencia a la prostitución.

La cantante tuvo que cancelar algunos de sus shows por el repudio de la gente que salió a criticarla. En el comienzo de su programa, "La Negra" comenzó: "Me dan más ganas de estar con (las feministas) de antes que con las de ahora, que lucran con el feminismo".

Sobre el video que subió Barón pidiendo disculpas, dijo: “Qué fuerte eso que está ocurriendo con Jimena Barón, la vi pidiendo disculpas, diciendo que no hay que pelearse entre nosotras".

Y agregó: "Está como cagada a trompadas, se la escucha como alguien que está contra las cuerdas. Está cagada a palos. Cuando justamente hablamos de 'no nos maten, no nos peguen' y esto fue cagarla a trompadas entre todos. ¿El 'Ni una menos' de dónde sale? Del 'No nos maten más'. La sociedad entera la puso ahí y la lapidó. Entonces, ¿cómo es? ¿No querías que no nos maten más y la estamos matando públicamente?”.

“No es sólo el macho golpeador el que te mata, es la sociedad. En esta batalla, volvió a ganar el machismo. ¿Volvimos cuántos casilleros atrás? ¿Quién empezó esto? Se equivocó Jimena Barón. Bueno se equivocó, ¿nunca se equivocaron? ¿Es tan tremendo equivocarse? Todos nos equivocamos, no es tan grave”, concluyó.