Mirá lo que pasó cuando peritaron la tablet de Natacha Jaitt

Tras un nuevo reclamo de familiares de Natacha Jaitt, la Justicia decició desbloquear el IPad de la mediática, pero lamentablemente el intento de ingresar al dispositivo electrónico no fue exitoso.

Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, había revelado ayer su hermana había filmado a unos políticos: “Ella misma me dijo 'filmé a unos políticos y no sabés las cosas que dijeron'".

Este viernes, la Policía bonaerense no logró desbloquear la tablet de la actriz: “No se pudo hacer la apertura de la tablet. Se intentó con el 20% de batería, luego con el 100%. Temían que la poca carga tuviese que ver con la complicación, pero no. Era por otra cosa", explicó el abogado Alejandro Cipolla, el abogado de Antonella Olivera, en diálogo con Clarín. Las razones que dieron los peritos fueron que el sistema operativo del IPad quedó viejo y lo que hay que hacer para continuar con el proceso es actualizarlo, y que no se animaron a tomar esa decisión por temor a que se pierda la información que contiene el artefacto.

En diálogo con el portal Exitoína, Jaitt opinó: “Es vergonzoso como no llevaron la actualización para hacer todo hoy. Claramente dilatan, hay mucha gente con miedo, por eso no la desbloquearon en todo el año”.