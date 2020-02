Laurita Fernández mostró un talento escondido

View this post on Instagram

Mis quehaceres en una tarde de lluvia en MDQ ... ud83dudd8d Tenu00eda ganas de dibujar algo que me transmita bienestar y se me vino a la cabeza un pez Koi. Despuu00e9s de terminarlo busquu00e9 su significado y entendu00ed que las cosas no son porque su00ed. Pensar lindo, pero pensar lindo de verdad, atrae siempre mu00e1s de eso ud83dudcaaud83cudffb