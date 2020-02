¡Enamoradísimo! Abel Pintos publicó fotos junto a su novia por primera vez

View this post on Instagram

Estas enamorad@: porque bailas en todos los rincones, los abrazos y caricias son el pan de cada du00eda y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles mu00e1s grande. u00a1Salud por eso! u00a1Feliz du00eda! u2665ufe0f ud83dudcf8 (1 y 2) @adlerguido