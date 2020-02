¡No tiene paz! Cinthia Fernández abandonó un programa de televisión

El año no empezó de la mejor manera para la bailarina Cinthia Fernández ya que conoció una infidelidad de su ex pareja lo que provocó que la misma entrara en crisis. Luego tuvo un polémico cruce con Silvina Escudero al tildarla de homofóbica en el programa Los Ángeles de la mañana.

Hola Diputado. pic.twitter.com/r335Asib2s — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 11, 2020

En tanto que por el momento luego de que rechazara en vivo una declaración de amor de uno de los azafatos del programa de Guido Kaczka, uno de los conductores más picantes del mundo del espectáculo como lo es Ángel De Brito compartió unas imágenes donde se la puede ver a ella junto con un senador de la provincia de Formosa.

En las maderas!

Y por respeto a mi y a la persona que amo con todo mi ser q es mi ex pareja no ESTUVE CON NADIE , ni deseo hacerlo por decisión mía — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 11, 2020

Éste hecho hizo que Cinthia Fernández se descompensara y que abandonara la grabación del programa Pasapalabra que conduce Iván de Pineda. El hecho puntual se desató en Twitter cuando el conductor posteó dos fotos de dicho carnaval con la frase "Hola diputado". En las mismas se puede ver al político de esa provincia tomar a Cinthia por la cintura.

Es una mentira y espero q se hagan cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas, sino esta @MarceloPolino de testigo — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 11, 2020

Sobre éste tema la ex Bailando por un Sueño aclaró que "por respeto a mí y a la persona que amo con todo mi ser que es mi ex pareja no ESTUVE CON NADIE, ni deseo hacerlo por decisión mía". Además la vedette agregó que "aclaro que la prensa de esta gente de estos políticos pidió que fuéramos al Palco a sacarnos una foto con estos dos que no se quiénes son con todo el respeto. Nos pidieron varías fotos a Polino y a mí. Que casualidad difunden fotos haciendo parecer otra. Es una mentira y espero que se hagan cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas, sino esta Marcelo Polino de testigo”.

Lo cierto es que por una cosa u otra Cinthia Fernández siempre esta en boca de todos lo que hace que su popularidad no deje de crecer constantemente.