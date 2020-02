¡A los besos! Mica Viciconte y Fabián Cubero compartieron un tierno momento desde Córdoba

Lejos de los rumores de separación que muchos habían tirado por diferentes programas de chimentos, Mica Viciconte y el ex jugador Fabián Cubero están más juntos que nunca y eso se ve constantemente reflejado en sus redes sociales con fotos y mensajes que se dedican mutuamente.

En éste caso fue ella que ante más de sus dos millones de seguidores le dedicó su amor con una serie de fotografías de ellos a los besos y con un tierno mensaje que decía "gracias por cada día que estuviste conmigo, por venir a visitarme y hacer que todo sea más llevadero.Te amo y te voy a extrañar".

Lo cierto es que ella se encuentra haciendo temporada de verano en Villa Carlos Paz con la obra de teatro Atrapados en el Museo y el ex jugador de Vélez está instalado en Buenos Aires ya que recientemente participó de un programa televisivo de comidas. Debido a ésta casual separación la mayoría de programas de chimentos salieron a la carga buscando una pelea por lo uno de ellos consultó a la bella guardavidas de Mar del Plata por una supuesta confrontación en una fiesta de la Revista Gente.

Con respecto a ésto Mica contestó que " no entiendo por que dicen ésto, es más no llamó mucho la atención con Fabián cuando vimos la noticia. El tema es que él recién llegaba de Buenos Aires y estaba vestido así no más por eso no quería salir en las fotos pero nada más. Estamos muy bien y lo extraño mucho cuando no está"

El posteo que hizo Mica tuvo más de 74 mil likes y cientos de comentarios de sus seguidores que les desearon muchas felicidades.