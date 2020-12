Sol Pérez explicó por qué decidió no darle chance a un famoso futbolista: "Él tenía..."

Una de las grandes protagonistas del 2020 sin dudas ha sido Sol Pérez. La influencer estuvo este miércoles como invitada en Flor de equipo y dio algunas declaraciones que sorprendieron a todos.

Entre otras cosas, la conductora de Canal 26 destapó que en caso de tener una relación con alguien del ambiente artístico se inclinaría por Alessandra Rampolla. "Me enseñaría muchas cosas. Salís experta con ella, no hay forma de fallar", comentó sonriente mientras más de un televidente imaginó la escena.

Flor Peña le preguntó en un momento a Sol cuál fue el regalo más caro que recibió, y ella habló de costoso reloj que le mandó un famoso futbolista para seducirla. "Hay uno que me hacía regalos muy caros, me regaló un Cartier en un momento. Me lo mandó a un programa y no se lo devolví". Y luego agregó con picardía: "¿Cómo se lo voy a mandar de nuevo a otro país?".

Más allá de que no dio el nombre, Pérez señaló que el candidato en cuestión era un jugador de la Selección Argentina. De todas formas, aseguró que no le dio chances, y ni siquiera recibió sus llamadas: "Era lindo, pero él tenía familia. No me gustaba porque subía fotos con los nenes y la mujer, y por otro lado me mandaba mensajes y me quería mandar pasajes para que viaje a verlo".

Finalmente, la influencer agregó que el futbolista en cuestión se mantuvo insistente hasta hace poco tiempo. "Lo bloqueé del celular, pero me llamaba por las aplicaciones. Hace poco volvió a llamarme pero no le contesté", remató dejando a todos intrigados.