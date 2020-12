“Respétense más”: la dura crítica de Laura Zapata a Camila Sodi

Laura Zapata es en el imaginario colectivo la villana de las telenovelas. Esta vez lejos de ser la villana se ha solidarizado con la prensa mexicana.

En una entrevista que Zapata le dio al programa “Hoy”, se refirió a su sobrina de una forma inesperada. Laura habló de Camila Sodi y de su actitud en un aeropuerto.

Camila Sodi es una de las actrices más buscadas por la prensa, por esto hace algunos días la actriz pasó por el aeropuerto de la Ciudad de México. Allí los periodistas la abordaron y ella se tapo la cara y huyó.

Laura Zapata calificó la acción como muy mala, dijo que las personas públicas que se tapan la cara frente a un notero, buscan que se hable de ellas. Es justamente lo que hizo Camila Sodi cuando le preguntaron sobre su relación con Iván Sánchez.

Fue contundente lo que dijo Laura Zapata sobre lo que deberían hacer los trabajadores de prensa en esos casos: “ Cuídense más, respétense más, pongan sus límites, digan no, esta persona que no me pela, que me maltrata, no la voy a querer’, porque el amor propio tiene que imperar”, mientras aconsejaba a los periodistas dejar de perseguir a la farándula.