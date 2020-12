Ángel de Brito recibió una insólita propuesta íntima y decidió compartirla en la red

Ángel de Brito recibió una insólita propuesta íntima en la red. El conductor habitualmente invita a sus seguidores a que le hagan preguntas, generalmente vinculadas con figuras del mundo del espectáculo, pero un usuario sorprendió al periodista.

“Ángel, con todo respeto: ¿cuánto cobrarías por donar tus espermas?”, fue la pregunta íntima dirigida al líder de Los Ángeles de la Mañana.

Perplejo, Ángel solo pudo atinar a responder “Demente”, dejando en así en claro que es una una iniciativa que está fuera de sus intereses.

Recordemos que el periodista siempre ha sido reservado con su vida privada, y meses atrás también fue sorprendido con un particular comentario.

Un entrevistado lo felicitó hace unos meses “porque su señora estaba embarazada”. Desconcertado, el conductor le contestó: “Me parece que te informaron mal”.

A fines de 2019, el presentador de televisión habló sobre la posibilidad de ser padre. "¿Cómo me veo como papá? No lo llegué ni a pensar. Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo, y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo busco. Cada uno tiene su opción en su vida. Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro”, dijo en diálogo con Ciudad Magazine.