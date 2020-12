Yanina Latorre aseguró que Rocío Oliva se encargó de un plan siniestro contra Maradona

Yanina Latorre volvió a arremeter contra Rocío Oliva con una grave acusación. La panelista de LAM había contado que la ex novia de Diego Maradona lo tenía "dopado, borracho y le pegaba". Y ahora, la "angelita" fue por más y dio detalles de una organización que Oliva habría orquestado alrededor del Diez

“En junio ella empieza a trabajar en la tele, después de hablar con ella, me entero que era ella quien tenía el dominio, que el Charly era puesto por ella, que él lo tenía todo el día en pedo, que había dos heladeras”, expresó Latorre refiriéndose a Charly Ibañez, el secretario privado de Maradona, quien habría sido constantemente dirigido por la joven.

“Había dos heladeras, una toda de cerveza, llena de cerveza, que el Charly era el que se las daba y otra con comida, de la mitad de esa comida, ella se la llevaba a la madre. Ella hasta junio tuvo el control y cuando llegaba la compra, Charly le avisaba a ella quién entraba y quién salía”, agregó la panelista.

Además, este martes en LAM, Yanina Laotorre aseguró que Rocío Oliva se escondió en un baño de radio Mitre para evitar un encuentro cara a cara. “Yo le pegué mucho la semana pasada. Ella me pegó mucho en Polémica. Medio que se hacía la guapita y amenazaba. Yo llegué al programa y dije ‘hoy me la cruzo’”, expresó.

Y acotó: “Radio Mitre es chiquito. Hay un pasillo, dos salas y el control. En la sala de pre-producción, donde espera el programa posterior, la puerta estaba entornadita. Había una ventana y yo no la vi a Rocío. Me quedé al comienzo del programa y estaba Anello (conductor del programa en el que está Oliva) solo con sus dos periodistas, y me fui”.

Al finalizar, Latorre reveló: “Llamé al del control y le pregunté si estaba ahí o saliendo de la casa y me confirmó que estaba en la radio. O sea que se escondió, que cag**a”.