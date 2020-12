Picante: Karina habló de su nuevo novio y le tiró un palito al Polaco

Tras los fuertes rumores que vinculaban amorosamente a Karina La Princesita y Nicolás Furman, un joven físico y cantante, a la artista no le quedó otra salida que blanquear el noviazgo. En una reciente entrevista radial, la jurado del Cantando 2020 contó cómo le anunció la noticia a Sol Cwirkaluk, su hija, ya que lo tuvo que hacer de una manera premeditada para evitar que se enterara por otra boca que no fuera la suya.

"Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre", señaló la cantante y le lanzó un picante palito a su ex pareja, El Polaco.

"A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram y me apuraron", reveló al aire de La Once Diez.

"Ahí tuve que tomar la decisión, le dije ‘mirá solcito, mamá está conociendo a alguien’, antes de que se entere por la tele porque se rompería la confianza que hay entre nosotras”, señaló sobre la charla que tuvo con la joven de 13 años.

Karina también habló de la reacción que tuvo su novio cuando se filtró la información a la prensa. "Él reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Para él también es raro porque de repente un día prendés la tele y está su nombre, su foto. Es extraño y te sorprende, no está bueno. Pero reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Yo en cuanto a lo personal es raro lo que estoy transitando y creo que necesito estar más tranquila", expresó.