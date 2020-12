La sorpresiva revelación de Mauricio Dayub sobre Diego Maradona

La reciente partida de Diego Maradona, el astro del fútbol argentino, continúa siendo uno de los temas principales en todos los programas de televisión. Diversas figuras del espectáculo y del medio recuerdan momentos compartidos junto al Diez y en más de una ocasión, sorprenden con sus relatos. Tal es el caso del actor Mauricio Dayub, quien este sábado estuvo presente en la emblemática mesaza de Mirtha Legrand y llamó la atención de todos con su anécdota con "la mano de Dios".

"Jugué un partido solidario con Diego en la noche del jarrón", reveló al aire haciendo referencia al día que encarcelaron a Guillermo Coppola, su manager en aquel momento, luego de allanar su vivienda y encontrar drogas. "El partido era en Laferrere y teóricamente él no venía, de hecho yo iba a hacer un acto de presencia nada más porque estaba lesionado y no podía jugar", agregó.

"En un momento nos avisaron que venía Diego y que en la 202, o no recuerdo en que cruce de ruta, iba a aparecer y teníamos que esperar todos con balizas. Se armó una llegada espectacular porque se corrió la bola de que iba, no se podía ni entrar al lugar", continuó.

"Nos metieron a todos en un vestuario, él se sacó la ropa y abrió una ducha mientras todos estábamos ahí sentados. Había grandes actores y jugadores, pero yo los veía a todos chiquititos", indicó.

"Mientras se duchaba, no se como, le apareció un whiscola en la mano. Le caía el agua y tomaba al mismo tiempo, no sé ni quién se la sirvió. De repente empezó a recriminarle a los actores cosas que habían dicho en notas y a él no le gustaban, todo mientras se bañaba", recordó.

"A pesar de estar lesionado dije, 'juego'. Empecé a elongar el músculo, a calentar, no me importaba nada", señaló. "Me pusieron a defender y en una de las jugadas Diego me la da de adelante y me dice, 'quedate ahí'. Yo no bajé a defender porque él me dijo eso, pero avanzaban ellos, cinco contra uno, y el que defendía conmigo me decía que baje, que estaba solo. Yo me quedé a donde estaba y a los dos minutos recibí la pelota", cerró.