Implacable: Mora Godoy opinó sobre el fallecimiento de Diego Maradona

El dolor por la temprana partida del Diego Maradona continúa presente en millones de personas en el mundo entero. La muerte del astro del fútbol argentino continúa siendo uno de los temas más hablados en la televisión. Diversas figuras del medio recuerdan momentos compartidos junto al Diez y la nostalgia, en todos, está a flor de piel.

Anoche, invitada a PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, Mora Godoy expresó su angustia por el fallecimiento del futbolista y fue implacable a la hora de opinar sobre lo acontecido.

"Lloré mucho, mucho, mucho, con la muerte de Diego Maradona. Me enteré por la tele, me fue muy triste", expresó tras ser consultada por el conductor por la última vez que había llorado.

"Creo que se podría haber evitado. Eso pienso yo, por ahí me equivoco", indicó al aire haciendo referencia a la investigación que lleva adelante la Justicia sobre si hubo o no negligencia médica. "A Diego no lo conocí. No tuve esa suerte", cerró.

En la última emisión del ciclo, también estuvieron presentes el humorista y ex participante de MasterChef Celebrity, Roberto Moldavsky; el ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni; la modelo Cande Ruggeri y la actriz y ex panelista de Intrusos, Angie Balbiani.