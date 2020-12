Ángel de Brito sepultó a Nicole Neumann: "Si vas a hablar de mí..."

El año pasado, y tras un fuerte cruce que mantuvieron por un informe presentado en LAM, Nicole Neumann tomó la decisión de bloquear en WhatsApp a Ángel de Brito.

Con el pasar del tiempo la modelo mantuvo su enojo con el conductor, al igual que sus duras opiniones sobre él: "Teníamos muy buena relación, pero él se comportó de una manera sin humanidad, rompió códigos y no me gustó".

Ahora, y tras reflotar la polémica esta semana, De Brito no solo le respondió, sino que además mostró chats que tuvo con ella, donde le pasaba información sobre sus conflictos con Fabián Cubero.

"Voy a contestar cortito lo de Nicole, que ayer sacaron el tema de que me había bloqueado y fue hace 125 años. Nicole se enojó conmigo en el momento que ella hablaba del veganismo y nosotros la mostramos con un cinturón de cuero que le había regalado Facundo Moyano. Y acá también comentamos que en la camioneta tenía el tapizado de cuero. A partir de eso le agarró un ataque, me empezó a escribir y a decir 'vos me vas a dejar sin alimentos para las nenas porque el papá no me paga la manutención y yo vivo de esto'. Decía que la iba a dejar sin trabajo y que Cubero no le pasaba plata. Pero ella posó con el cinturón", comenzó declarando Ángel.

Luego, exhibió uno de las tantas conversaciones que supo tener con la modelo pasándole data de las internas con su ex. "A partir de eso tuvimos una discusión. Yo le decía que era una incoherente y ella me daba sus razones en privado. Después me bloqueó y quedó ahí. Ayer no sé por qué lo sacaron de nuevo a colación, pero Nicole, como se va de boca cada vez que habla dijo 'Ángel no tuvo humanidad, no tiene códigos'. Y sí, tengo códigos y sos una mentirosa, Nicole, porque vos dijiste varias veces 'yo no le paso información a nadie'. De hecho Karina Iavícoli, que trabajaba con nosotros, siempre leía acá lo que le pasabas, y ayer lo admitieron. Bueno, a mí también me pasaba esa información. Y como vos acusás de romper códigos, te los voy a romper un ratito", advirtió.

"Miren este chat que voy a mostrar solo como arranca: '¿Me prometés que no lo decís de textuales míos? Te paso, me cansó de ensuciarme gratis'. Y así me empezó a contar un montón de cosas. De estos chats tengo 2000 y audios 125.000. Así que si vas a hablar de mí, hablá con la verdad", concluyó el conductor.