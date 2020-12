Per Gessle, de Roxette, conmovió a todos con un mensaje a Marie Fredriksson, a un año de su muerte

Per Gessle, una de las partes fundamentales del dúo pop sueco Roxette, habló este viernes con Nosotros a la mañana, y se refirió a la muerte de Diego Maradona y a la de su amiga y compañera Marie Fredriksson, a días de que se cumpla un año del fallecimiento de la cantante tras una larga lucha contra el cáncer.

Sobre el ídolo del fútbol, Gessle afirmó: "Claro que lo conocía a Maradona porque me gusta el fútbol. Estuvo en las noticias en todos los canales de Suecia y hasta hubo un especial sobre su vida que duró tres horas. Lo recuerdo con mucho cariño", confesó el músico que estuvo junto a Fredriksson en nuestro país en tres oportunidades.

Sobre Marie, que falleció el 9 de diciembre de 2019, a los 61 años, el músico comentó emocionado: "Estaba en mi casa cuando me enteré de su muerte. Fue una noticia terrible que me dieron por teléfono. Marie lucho contra un cáncer cerebral durante 20 años, pero nunca estás preparado para algo así. Para mí ella todavía sigue cerca y está entre nosotros".

Sobre el perfil bajo que lograron mantener los integrantes del dúo durante su carrera, Gessle expresó: "Quizá tiene que ver con que venimos de un país muy pequeño y una ciudad pequeña, en Suecia. Eso marco una diferencia. Estoy honrado de que el mundo se haya interesado en nosotros".

Después de ABBA, Roxette está considerada la banda sueca más exitosa, con ventas globales de 75 millones de discos. Además, cuatro singles del dúo lograron escalar al primer puesto del chart en los Estados Unidos. Entre sus hits más conocidos se encuentran, The look, Listen to your heart, It must have been love, Dangerous y Joyride.