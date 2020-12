Inesperado: renunció una importante figura del canal América

Este viernes se dio a conocer una noticia inesperada. La periodista Pía Shaw renunció al canal América Tv donde viene trabajando desde hace muchos años.

Recordemos que la conductora debutó en la señal de noticias del Grupo América, A24, para luego sumarse a Telefe. Tras su regreso a la emisora comandada por Daniel Vila, estuvo al frente del programa de chimentos Infama, y este año ha acompañado a Guillermo Andino en el magazine de la mañana "Informados de todo"

Lo cierto es que el viernes 11, Pía se despedirá de los televidentes para entrar en un periodo de vacaciones.

Hasta el momento no tiene definido su futuro laboral aunque ofertas no le faltan. Una de ellas es de su compañero de radio, Ángel de Brito, quien hace años la quiere sumar como "angelita". La otra es de "Cortá por Lozano", en Telefe, donde mantiene una gran relación con Verónica Lozano de la época de "AM".

La conductora no ha revelado cuál será su destino, y afirma que de momento se dedicará a descansar. Por otro lado, negó cualquier tipo de conflicto con su compañero en Informados de todo, y se mostró agradecida por el trato que le brindó el canal.