Fuerte repudio contra Rosalía y The Weeknd por su nueva canción

Rosalía y The Weeknd, dos de los artistas más importantes del panorama internacional actual, publicaron esta mañana un remix de "Blinding lights", la canción más escuchada de este 2020 en Spotify, con más de 1.500 millones de reproducciones.

En sus perfiles de Twitter, tanto los artistas compartieron un enlace con la nueva versión, tema que el cantante canadiense lanzó hace un año y que ha arrasado en todo el mundo.

Muchos de sus fans apoyaron la nueva versión, pero una lluvia de seguidores no recibieron del todo bien el remix realizado y llenaron de memes las redes sociales.

Recordemos que Blinding lights batió récords al permanecer todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, en la que estuvo 42 semanas en el top 10.

Aún así, y a pesar de arrasar en otros premios como los MTV Video Music Awards y los American Music Awards, The Weeknd no obtuvo ninguna nominación a los Grammy. "Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara sus candidatos.