El Indio Solari criticó duramente a Los Pumas y se cruzó con varios seguidores

El Indio Solari decidió tomar partido en la polémica por los tres jugadores de Los Pumas acusados de racismo y xenofobia. Los tuits de hace más de ocho años publicados por el capitán Pablo Matera y sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, fueron viralizados y generaron un fuerte rechazo.

El ex líder de Patricio Rey y sus Renditos de Ricota compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que generó gran controversia en las redes sociales. Incluso, hubo cruces con varios usuarios que le recriminaron su publicación.

"No me gusta descender del mismo árbol de la historia de estos muchachitos. Dicen los que saben que toda la humanidad desciende de una negrita africana. Lo que torna estúpida toda discusión de la comparación entre razas. Estos jovencitos están convencidos que son algo especial y en esa voluntad aristocrática se transforman en unos tontos dañinos", es la frase que compartió en su cuenta de Instagram @Indiosolarioficial.

Si bien aclaró que el texto fue "extraído de una opinión", el Indio avaló totalmente el contenido de su post, a tal punto que tuvo un cruce con varios usuarios. En medio de los cientos de comentarios que aparecieron en su post, el artista escribió: "Muy elegantes y certeros argumentos". Luego le dio paso a la respuesta de algunos que lo criticaban.

"No creo que sea más una cuestión de raza que de clase social", escribió uno de los usuarios. A lo que Solari respondió: "En nuestra patria se cometió genocidio en varias oportunidades. Con los nativos, con extranjeros rebeldes... etc etc En el caso de la negritud mucha gente ignora que acá hubo muchos quizás más que en Uruguay. ¿Dónde están sus descendientes? Hemos reemplazado a los negros por una definición acuñada por las clases sociales de mayor poder, para practicar canalladas están los “cabecitas negra”".

Otro usuario le escribió: "Habla de twits de pibes de 20 años y de hace 9 años atrás. Pero no habla de su templo y ritual que dejó dos fallecidos en Olavarria hace 3 años. No habla de que en su templo no hay policías, ni seguridad. No habla de que su templo es para 150mil personas y mete 300mil (incluso sin entradas). Jorge Ríos, Jorge Filippi, Javier León, Juan Bulacio, etc etc...de esos tenés que hablar vos Solari...no de los rugbiers", le recriminaron a Solari.

"Hablas de lo que no sabes. Ejerces la tontera de desconocer mi intimidad y das por sentado que el puterío jodido dice porque es crédulo a lo que la prensa dice. Bah... me quede sin cambio", retrucó el artista.

"Habla de humildad el que vive en Miami jajajajaja", ironizó otro usuario. Y del mismo modo, El Indio le respondió: "Estupidez! Fui solo una vez y es muy feo. Como el once pero a lo guaso...jajaja".

“Pero nunca te escuchamos decir que Diego era MACHISTA...”, cuestionó un usuario en relación a Maradona. “Nunca hable de intimidades que desconozco. Devieras ver como sostenes tus dichos. Es más creo que nunca hablé de Maradona”, respondió Solari.