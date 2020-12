¿Otra vez?: Karina y La Bomba Tucumana se cruzaron ferozmente al aire

En la recta final del Cantando 2020 las ansias de ganar de los participantes crecen de manera proporcional con la tensión que se vive en la pantalla de eltrece. Anoche, lejos de ser una gala tranquila, los televidentes presenciaron momentos cargados de mucha adrenalina.

Por segunda vez en la semana, Karina La Princesita y Gladys la Bomba Tucumana protagonizaron una pelea al aire y se dijeron de todo frente a las cámaras. "El jurado siempre fue maravilloso conmigo, menos Karina. No tengo nada en contra de ella. Ella dijo que no somos amigas y es cierto. Yo no quiero serlo. Tengo muchos amigos. No hacía falta la aclaración. Me gusta mucho lo que hace y admiro su superación en la música", lanzó al aire la intérprete de 'La Pollera Amarilla'.

"No me voy a pelear con ella, porque no tengo ganas, no es un año para andar peleándose con nadie. Gracias por todo, pero siento que no me van a elegir, que no les gusta mi voz cascada. No es una estrategia. Soy muy digna", agregó.

"Nosotros tenemos el derecho de decir qué nos gustó o no nos gustó. Nos pagan para eso. Que te moleste o no, tiene que ver con el ego y con la humildad. Cuando le pongo un siete, Gladys pone caras. Y el ser calificados es algo que aceptan cuando entran en el programa. Ella hace público todo el tiempo que es ella la que debería ser jurado. Lamento que a ella le moleste recibir una devolución de una chiquita que recién empieza, pero a mí me convocaron para eso. En todo caso, que hable con la producción". señaló la ex del Polaco.

"No considero que seas una chiquita, sos una mamá, una mujer grande. Nunca dije que quería estar en el jurado. Nunca dije que porque soy Gladys no me pueden poner un 4. Lo que más me gusta de mí es que soy una mujer digna. Estoy más allá del bien y del mal, porque estoy de vuelta en todos los sentidos. Vine por mi hijo", le respondió Gladys.

"A Tyago le quiero decir que a su mamá nunca le falté el respeto. En todo caso, el tacto debería ser mutuo. Y si hay alguien que es especialista en faltar el respeto es su mamá, que lo ha hecho con muchas personas", aclaró Karina.