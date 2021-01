Luciana Salazar mostró un mensaje íntimo que le mandó Martín Redrado y lo fulminó con su respuesta

Martín Redrado se separó de María Luján "Lulú" Sanguinetti y Luciana Salazar hizo un duro descargo en el programa Polémica en el bar, señalando qué hay detrás de la ruptura.

"No está separado porque querían vivir juntos. Él se separó de su ex novia por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad. Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y Luciana no miente. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar", señaló enojada Luciana.

Si bien Redrado no salió a responder la versión de Luli, el sitio Teleshow habló con personas cercanas a su círculo que ratificaron su alejamiento de Sanguinetti.

Lejos de apagar el fuego de la polémica, la panelista volvió a referirse al tema en sus redes sociales y expuso a su ex tras compartir la publicación del mail íntimo que recibió de su parte para reconquistarla.

El mensaje, con fecha de este martes dice: "Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de Reyes". A lo que Salazar respondió indignada: "Cuando no podés hacerte cargo públicamente y mandás fuentes (que sos vos) para decir cosas que no te atreves. Tu reconquista. Alguna vez en tu vida deberías hacerte cargo de las cosas".