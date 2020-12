Sin pelos en la lengua, Dalma Maradona disparó contra el abogado del Diez

En las últimas horas, se conoció que desde el estudio de Matías Morla, abogado y mano derecha de Diego Maradona en el último tiempo, se enviaron cartas documentos a sus hijos. Tanto Dalma, como Gianinna, Jana y Dieguito Fernando fueron notificados con el escrito. Diego Junior no recibió el documento al estar en estos momentos fuera del país.

El documento no tiene ningún tipo de efecto ni validez legal, es una notificación sobre las causas que El Diez tenía con su ex esposa Claudia Villafañe. No habla sobre las demás causas que el futbolista tenía con otras personas o las que tenía en contra de él.

Dalma, quien desde que falleció su padre le declaró la guerra al jurista, no pasó por alto su actitud y la repudió en las redes sociales. "Y ahora todos pueden ver LO QUE DIJE HACE MUCHO TIEMPO... Este tipo es lo más violento que hay... Y más que nada lamentó este twit porque tenes 2 hijas mujeres...Pero las vas a pagar MM", redactó furiosa en Twitter.

En otra oportunidad, la actriz, ya había sido tajante con sus dichos para el abogado. Un claro ejemplo de esto fue cuando Morla le envió un mensaje a Gianinna que no fue para nada de su agrado. "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba ‘asesino’. Te ahorré un disgusto", escribió en aquél momento sin filtro.